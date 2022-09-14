В гипермаркете Мурманска задержали дегустатора алкоголя

Нарушителем оказался житель Североморска. Фото: Иван МАКЕЕВ

В гипермаркете Мурманска задержали посетителя, который решил продегустировать алкоголь. Мужчина вскрыл три бутылки со спиртным, отпил содержимое, но оплатить товар не смог.

На место происшествия вызывали наряд вневедомственной охраны.

- Нарушителем оказался житель Североморска, его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении 55-летнего мужчины составили административный протокол, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

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