Прокуратура через суд защитит права искусанной бродячими собаками девочки из Мурмашей

Прокуратура направила иск в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетней.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Прокуратура Кольского района провела проверку по обращению жительницы Мурмашей. Северянка рассказала, что на ее 16-летнюю дочь напали бродячие собаки, девочка получила множественные укушенные раны.
- Прокуратура направила иск в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетней в Кольский районный суд о взыскании компенсации морального вреда с администрации Мурмашей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.
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