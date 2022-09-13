Прокуратура через суд защитит права искусанной бродячими собаками девочки из Мурмашей

Прокуратура направила иск в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Кольского района провела проверку по обращению жительницы Мурмашей. Северянка рассказала, что на ее 16-летнюю дочь напали бродячие собаки, девочка получила множественные укушенные раны.

- Прокуратура направила иск в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетней в Кольский районный суд о взыскании компенсации морального вреда с администрации Мурмашей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

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