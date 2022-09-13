Осужденный за контрабанду наркотиков кок с судна Eser остаток срока будет отбывать в Мурманской области

Экипаж Eser судили за контрабанду наркотиков. Фото: www.marinetraffic.com

Кока с судна Eser, ходившего под флагом Панамы, перевезут из Кабо-Верде в Россию для отбывания оставшегося срока заключения.

Напомним: весь экипаж Eser - большинство его составляли моряки из Мурманской области - судили за контрабанду наркотиков. Зимой 2019 года судно зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа. Во время проверки правоохранители нашли на борту 9,5 тонны кокаина. Морякам не удалось доказать, что они не знали, какой груз перевозят.

Кока приговорили к восьми годам лишения свободы, большую часть срока он отбыл в иностранной тюрьме, а после подал ходатайство о выдаче его российской стороне. И суд его удовлетворил.

- Суд постановил считать гражданина осужденным по части 3 статьи 228 УК РФ к лишению свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отбытый срок составляет 3 года 7 месяцев 9 дней. Срок наказания, которое осужденный должен отбыть в Российской Федерации составляет 4 года 4 месяца 21 день в исправительной колонии строгого режима. Окончание срока отбывания осужденным наказания – 30 января 2027 года, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

О переводе в Россию ходатайствовали также другие осужденные члены экипажа.

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