В Мурманской области насчитали 514 дачных товариществ

В нашем регионе насчитывается 514 дачных товариществ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманскстат рассказал о результатах сельхозпереписи в Мурманской области.

Так, в нашем регионе насчитывается 514 дачных товариществ. Именно столько их было переписано в августе 2021 года. Средняя площадь одного составляет 6,6 гектара.

- В России традиция дачной жизни зародилась давно. Еще в начале XVIII века Петр I давал своим приближенным землю под Петербургом, чтобы те не разъезжались летом по своим дальним поместьям и всегда были рядом. Такие наделы назывались распространенным в те времена словом «дача», которое означало подарок, дар и происходило от древнего глагола «дати», то есть давать, - рассказали в ведомстве.

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