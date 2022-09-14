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Общество14 сентября 2022 6:13

В Мурманской области насчитали 514 дачных товариществ

Средняя площадь одного — 6,6 га
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В нашем регионе насчитывается 514 дачных товариществ.

В нашем регионе насчитывается 514 дачных товариществ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманскстат рассказал о результатах сельхозпереписи в Мурманской области.

Так, в нашем регионе насчитывается 514 дачных товариществ. Именно столько их было переписано в августе 2021 года. Средняя площадь одного составляет 6,6 гектара.

- В России традиция дачной жизни зародилась давно. Еще в начале XVIII века Петр I давал своим приближенным землю под Петербургом, чтобы те не разъезжались летом по своим дальним поместьям и всегда были рядом. Такие наделы назывались распространенным в те времена словом «дача», которое означало подарок, дар и происходило от древнего глагола «дати», то есть давать, - рассказали в ведомстве.

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