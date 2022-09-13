На барк "Седов" в Калининград прибыли 25 курсантов из Мурманска

На 13 и 14 сентября для иногородних курсантов запланированы две автобусные экскурсии. Фото: www.bgarf.ru

25 ребят из Мурманска прибыли на барк "Седов" 12 сентября. Вместе с курсантами из Керчи они ознакомились с судном, а затем отправились в Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, где посетили академический музей.

- На 13 и 14 сентября для иногородних курсантов запланированы две автобусные экскурсии с профессиональными гидами для знакомства с достопримечательностями Калининграда. Далее курсантам предстоит выход в море, где они будут выполнять учебные задачи плавательной практики, - сообщили в академии.

Третий учебный рейс навигации 2022 года стартовал на судне 1 сентября. Выход судна запланирован на 16 сентября.

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