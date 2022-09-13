В Мурманске автомобиль с прицепом заскочил на отбойник

Аварию сняли на видео очевидцы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на Ленинградском шоссе в районе КП-2 произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль с прицепом наехал на отбойник, разделяющий трассу, заскочив на него колесами.

Необычную аварию сняли на видео очевидцы. Пострадал ли кто-либо - неизвестно.

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, информация о ДТП в Госавтоинспекцию пока не поступала.

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