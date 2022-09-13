Атомные подводные лодки вышли на испытания в Баренцево море

Подводные лодки проходят ходовые испытания.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" ("Борей-А") и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» («Ясень-М») вышли на ходовые испытания в Баренцево море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
За безопасностью испытаний следит тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».
Напомним: крейсер "Петр Великий" отстрелялся ракетой "Гранит" в Баренцевом море.
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