Атомные подводные лодки вышли на испытания в Баренцево море

Подводные лодки проходят ходовые испытания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" ("Борей-А") и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» («Ясень-М») вышли на ходовые испытания в Баренцево море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

За безопасностью испытаний следит тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

Напомним: крейсер "Петр Великий" отстрелялся ракетой "Гранит" в Баренцевом море.

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