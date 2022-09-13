Жительница Мурманска ударила возлюбленного ножом в грудь из-за громкой музыки

Ранее судимую безработную 47-летнюю местную жительницу задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний мурманчанин попал в больницу после ссоры с гражданской супругой. Медики квалифицировали травмы северянина, как тяжкий вред здоровью.

Как установили полицейские, поздним вечером после ужина и распития алкоголя между возлюбленными произошла ссора. Женщине не понравилось, что избранник включил громко музыку. Чтобы доказать свою правоту северянка схватила со стола кухонный нож и ударила им в грудь мужчине.

Испугавшись того, что натворила, мурманчанка убежала из квартиры. Знакомая семьи пришла к ним в гости и вызвала скорую помощь.

- Ранее судимую безработную 47-летнюю местную жительницу задержали. В отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжелого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ей грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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