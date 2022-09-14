Появилось фото ДТП с перевернувшейся машиной по дороге в Териберку

В Госавтоинспекцию информации об этом ДТП не поступало. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 сентября по дороге в Териберку случилось ДТП - бабушка и дедушка на инвалидной коляске перевернулись на Lada Largus.

В паблике "Моя Териберка" опубликовали фото с места аварии - машина опрокинулась на крышу. К счастью, пенсионерам быстро оказали помощь.

Машина опрокинулась на крышу. Фото: vk.com/my_teriberka

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в Госавтоинспекцию информации об этом ДТП не поступало.

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