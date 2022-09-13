Мобильная ярмарка "Наша рыба" 17 сентября приедет в Полярные Зори

Северяне смогут купить недорогие дары моря. Фото: vk.com/murmancongress

17 сентября мобильная ярмарка «Наша рыба» прибудет в Полярные Зори. Северяне смогут купить недорогие дары моря.

- С автолавок ведется торговля свежей, копченой и замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных, - сообщает АНО Мурманконгресс.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 18:00 по адресу: Полярные Зори, вблизи дома №3 по улице Сивко.

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