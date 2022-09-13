В Мурманск до конца года привезут белорусские троллейбусы с автономным ходом

В Мурманске станет больше троллейбусов с автономным ходом. Фото: администрация Мурманска

Автопарк общественного транспорта Мурманска до конца года обновится на пять единиц - в областной центр доставят новые белорусские автобусы от «Белкоммунмаш». Такое соглашение было достигнуто во время рабочей поездки делегации из Мурманской области в Минск.

- Белорусские троллейбусы хорошо зарекомендовали себя на наших дорогах – первая партия поступила в декабре прошлого года. Машины современные, качественные и надежные, есть модели с увеличенным автономным ходом. В городе такие троллейбусы используются там, где заканчивается электрическая сеть. Например, на маршруте в Росту, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: промышленные предприятия Мурманской области получат спецтехнику из Республики Беларусь.

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