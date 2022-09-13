В Мончегорске на День города состоится джип-шоу

Мероприятие откроется в 11.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мончегорске 17 сентября пройдет джип-шоу, посвященное 85-летию города и 20-летию Off-Road Club «Лапландия».

Шоу развернется в районе 32 километра (левая сторона дороги напротив АЗС «Роснефть») – выезд на федеральную трассу М18.

Мероприятие откроется в 11.00, на 12.00 запланировано начало первого заезда, сообщает администрация Мончегорска.

Напомним: в Мончегорске на праздновании Дня города выступят «Любэ» и Filatov & Karas.

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