Мурманчан предупредили об отключении светофора на перекрестке Ленина - Книповича

Светофор не будет работать с 10 утра.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманчан предупреждают, что на одном из самых оживленных участков города будет затруднен поезд.
- С 10 утра 13 сентября до окончания работ в связи с заменой шкафа с дорожным контроллером будет отключен светофор на перекрестке проспект Ленина - улица Академика Книповича, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
На месте будет работать наряд ДПС.
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