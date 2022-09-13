Мурманчан предупредили об отключении светофора на перекрестке Ленина - Книповича

Светофор не будет работать с 10 утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманчан предупреждают, что на одном из самых оживленных участков города будет затруднен поезд.

- С 10 утра 13 сентября до окончания работ в связи с заменой шкафа с дорожным контроллером будет отключен светофор на перекрестке проспект Ленина - улица Академика Книповича, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте будет работать наряд ДПС.

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