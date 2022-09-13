Участники Арктической лаборатории туризма оценили потенциал Терского района

Эксперты изучали, как улучшить туристический сервис на Терском берегу. Фото: Олег ФИЛОНОК

Участники Арктической лаборатории туризма вернулись из поездки по Терскому берегу, где изучали местный туристический потенциал.

За несколько дней эксперты посетили село Оленица, историко-этнографический комплекс Тоня «Тетрина», Умбу, Кузреку и Варзугу.

- Важно, что в составе группы экспертов были те, кто регулярно возит туристов на Беломорье. Но даже они открывали для себя много новых идея для формирования туров. Становится всё больше легального бизнеса, кто готов обсуждать с туроператорами блоки мест, контракты, групповые цены и т.д. и это важный показатель. Благодаря работе фронт-офиса Туристского информационного центра в Умбе совместную работу теперь проще выстраивать, – рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

С июня по август 2022 года Мурманскую область посетили 127 тысяч туристов, что на 35% больше показателя 2019 года.

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