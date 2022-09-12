В Кандалакше чуть не вспыхнула автозаправочная станция

Причиной возгорания стал дымящийся конвектор в помещении операторской. Фото: 51.rosguard.gov.ru

Ночью наряд группы задержания вневедомственной охраны Кандалакшского района получили сообщение о том, что на АЗС № 27 по улице Дорожников сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что там случился пожар.

- Росгвардейцы обнаружили задымление на объекте, о чем доложил в дежурную часть и запросил вызвать пожарную службу. Находящаяся на автозаправочной станции оператор в медицинской помощи не нуждалась и пояснила, что скорее всего произошло самовозгорание, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Причиной возгорания стал дымящийся конвектор в помещении операторской. Обесточив источник, правоохранители локализовали очаг до приезда огнеборцев.

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