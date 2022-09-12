На Мурманскую область надвигаются сильные дожди

Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни жителям Мурманской области стоит ждать сильных дождей.

С 13 по 15 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона, расположенного на юге Норвежского моря и смещающегося в восточном направлении.

- 13 сентября влияние облачной системы циклона будет незначительно сказываться на погоде нашего региона – дожди ожидаются лишь местами. 14-15 сентября облачность уплотнится и дожди будут уже более интенсивные и повсеместно, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Температура воздуха днем составит +9+14 градусов.

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