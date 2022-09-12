Жители Мурманска встретили нетипичную для леса птицу

Птица потерялась. Фото: vk.com/mponuk

Мурманчане, отправившись по грибы, встретили на 20 километре дороги "Кола-Серебрянские ГЭС" необычного обитателя леса, а именно петуха. Птичка, видимо, потерялась.

- Мы хотели его забрать, но не так легко его поймать. Вроде у ног крутится, а в руки не дается, - пишет в паблике "Мурманск" (18+) Людмила Верещагина.

В комментариях северяне отметили, что пернатого забрали другие люди. Его отвезут его дачникам, у которых есть куры.

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