Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 12:47

На яблоне у драмтеатра в Мурманске не успели созреть плоды

Яблоки выросли маленькие, но налились цветом
Ника СВЕТЛОВА
В этом году благодаря аномально теплому лету на дереве завязались яблочки, но, увы, вырасти они не успели.

В этом году благодаря аномально теплому лету на дереве завязались яблочки, но, увы, вырасти они не успели.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске растет не очень много яблонь, самая знаменитая находится у Мурманского областного драматического театра.

В этом году благодаря аномально теплому лету на дереве завязались яблочки, но, увы, вырасти они не успели. Сейчас плоды по размеру больше напоминают вишню, хоть некоторые и успели налиться цветом.

Напомним: в прошлом году яблоня у драмтеатра пышно цвела, но неизвестные сломали у нее ветку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru