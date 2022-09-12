На яблоне у драмтеатра в Мурманске не успели созреть плоды

В этом году благодаря аномально теплому лету на дереве завязались яблочки, но, увы, вырасти они не успели. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске растет не очень много яблонь, самая знаменитая находится у Мурманского областного драматического театра.

В этом году благодаря аномально теплому лету на дереве завязались яблочки, но, увы, вырасти они не успели. Сейчас плоды по размеру больше напоминают вишню, хоть некоторые и успели налиться цветом.

Напомним: в прошлом году яблоня у драмтеатра пышно цвела, но неизвестные сломали у нее ветку.

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