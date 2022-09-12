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Общество12 сентября 2022 12:39

Расписание движения автобуса из Мурманска в Шонгуй изменилось

График поменяли по просьбам пассажиров
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
С 19 сентября 2022 года время отправления рейса будет перенесено.

С 19 сентября 2022 года время отправления рейса будет перенесено.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Расписание движения по маршруту № 134 "Мурманск (ул. Крупской) - Шонгуй" решили изменить по многочисленным просьбам пассажиров. Об этом сообщает минтранс региона.

Так, с 19 сентября 2022 года время отправления рейса будет перенесено на 14.40 (ранее автобус выезжал в 14.00).

С актуальным графиком движения можно ознакомиться на сайте министерства.

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