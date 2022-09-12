В Мурманске стало плохо пассажиру троллейбуса

Мужчине оказали помощь. Фото: скрин видео

В Мурманске стало плохо мужчине, который ехал в троллейбусе. Водителю пришлось остановить транспорт, на место происшествия приехала "скорая".

- В данный момент мужчине оказана помощь, - сообщает telegram-канал "Мурманск" (18+).

Случившееся сняли на видео.

Напомним: пожилая женщина и мужчина-инвалид перевернулись на машине по дороге на Териберку. Паре быстро пришли на помощь.

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