Пенсионерка из Мурманска хотела спасти дочь и перевела мошенникам две тысячи евро

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

85-летняя жительница Мурманска стала жертвой телефонных мошенников, поверив, что ее дочь попала в беду.

Так, некоторое время назад на стационарный телефон северянке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине, что ее дочка стала виновницей ДТП. Ей якобы грозит уголовное наказание и нужны деньги, чтобы избавить ее от ответственности.

- Мурманчанка поверила мошеннику и отдала курьеру, пришедшему к ней домой, 150 тысяч рублей и около 2 тысяч евро. Только после этого пенсионерка позвонила родственникам и узнала, что с дочкой все в порядке, никакого ДТП она не совершала, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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