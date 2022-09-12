В Мурманскую область привезли персики и нектарины с опасной бурой гнилью

Бурая монилиозная гниль является опасным карантинным заболеванием для Российской Федерации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Мурманске и Апатитах карантинный объект – бурую монилиозную гниль. Ее нашли в партиях свежих персиков и нектарин, прибывших из Турции, общим весом 174 килограмма на складах индивидуальных предпринимателей.

Наличие в продукции гнили подтвердили результаты экспертиз, проведенные специалистами Ленинградской МВЛ.

- Бурая монилиозная гниль является опасным карантинным заболеванием для Российской Федерации. В основном возбудитель поражает деревья и кустарники из семейства Розоцветные, главным образом это косточковые культуры: персик, слива, вишня, черешня. При благоприятных погодных условиях болезнь стремительно распространяется, - сообщают в ведомстве.

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