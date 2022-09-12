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Общество12 сентября 2022 11:21

В Мурманскую область привезли персики и нектарины с опасной бурой гнилью

Зараженные фрукты приехали из Турции
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Бурая монилиозная гниль является опасным карантинным заболеванием для Российской Федерации.

Бурая монилиозная гниль является опасным карантинным заболеванием для Российской Федерации.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Мурманске и Апатитах карантинный объект – бурую монилиозную гниль. Ее нашли в партиях свежих персиков и нектарин, прибывших из Турции, общим весом 174 килограмма на складах индивидуальных предпринимателей.

Наличие в продукции гнили подтвердили результаты экспертиз, проведенные специалистами Ленинградской МВЛ.

- Бурая монилиозная гниль является опасным карантинным заболеванием для Российской Федерации. В основном возбудитель поражает деревья и кустарники из семейства Розоцветные, главным образом это косточковые культуры: персик, слива, вишня, черешня. При благоприятных погодных условиях болезнь стремительно распространяется, - сообщают в ведомстве.

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