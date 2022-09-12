В Мурманске построят грузовой терминал для перевалки белорусских удобрений мощностью 7 млн тонн в год

Мощность терминала составит от 5 до 7 миллионов тонн грузов в год. Фото: Олег ФИЛОНОК

На западном берегу Кольского залива построят новый грузовой терминал для перевалки белорусских калийных удобрений. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Мощность терминала составит от 5 до 7 миллионов тонн грузов в год , - отметил глава региона.

Напомним: на минувшей неделе делегация из Мурманской области посетила с рабочей поездкой Республику Беларусь, президент Александр Лукашенко дал принципиальное согласие перенаправить калийные удобрения в Мурманск. Изначально рассматривался вариант использовать строящийся порт "Лавна".

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