В Мурманске до сих пор не нашли причину ржавчины в водопроводной воде

Жителям домов, где из-под крана текла плохая вода, сделают перерасчет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в Мурманске начался отопительный сезон, после чего в городе обнаружилась проблемы: жители домов в разных округах стали жаловаться на ухудшение качества питьевой воды, поступающей в водопроводную систему. Вода стала цвета ржавчины и с примесями в виде песка и грязи.

На прошлой неделе вице-губернатор - министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков сообщил, что создана рабочая группа с участием "Мурманскводоканала" и "Мурманэнергосбыта", участники которой вместе с региональным Роспотребнадзором ищут причину загрязнения. Сложность работы заключается в том, что жалобы поступают из домов, которые находятся далеко друг от друга: на улицах Капитана Орликовой, Зои Космодемьянской, Капитана Пономарева и Олега Кошевого.

- Они снабжаются водой от двух магистральных водоводов – Кольского и Туломского. На водозаборе из Колы и Туломы ухудшения качества воды выявлено не было. Кроме того, если бы загрязнение попало через водоводы, то это бы сказалось на качестве водоснабжения всего Первомайского и Октябрьского округов, - отметил Алексей Лыженков.

Жителям домов, где из-под крана текла плохая вода, сделают перерасчет.

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