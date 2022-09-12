Житель Мурманской области занял второе место в туристическом конкурсе от телеканала "Пятница"

Наш земляк занял второе место в конкурсе, рассказав о красотах Териберки. Фото: скрин видео

Житель Мурманской области Юрий Антонов принял участие в конкурсе "Такие места" от телеканала "Пятница". Нужно было снять видео о необычных туристических локациях родного края.

Наш земляк занял второе место в конкурсе, рассказав о красотах Териберки. Северянин показал известный пляж "Яйца дракона", Батарейский водопад и птичий базар на скалах.

Первое место занял рассказ о просторах Камчатки, а третье - о Краснодаре. Все победители получили сертификат на путешествие по России.

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