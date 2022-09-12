На въезде в Териберку туристов встречает красивый медведь

В Териберке помимо рукотворных достопримечательностей теперь есть и живая. На дороге, рядом с автоподъездом к селу, гостям часто показывается медведь.

Точнее, животных - несколько, и кто-то из них периодически выходит к людям. На минувших выходных едущие в Териберку смогли снять одного из косолапых на видео. Красивых хищник не особенно испугался людей.

Напомним: в Кандалакше на новом кладбище медведь решил поискать себе еды. Косолапый опрокинул большие мусорные баки, его следы сфотографировал очевидец.

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