Пара из Апатитов организовала наркопритон в своей квартире

Пока шло следствие, ранее судимые северяне были заключены под стражу. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Апатитах полицейские накрыли наркопритон, который организовала семейная пара.

Их будут судить по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или иных аналогов) и части 2 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, их аналогов).

С сентября 2021 года по февраль 2022 года 45-летний мужчина совместно с 24-летней сожительницей предоставляли в Апатитах свое жилье наркоманам.

- Организаторы притона предлагали гостям сопутствующие предметы, а именно: шприцы, металлическую фольгу, кухонную утварь, а также приспособления для вдыхания дыма от запрещенных средств – различные трубочки. В своей квартире для удобства «клиентов» они также организовали сбыт наркотиков. Кроме того, обвиняемые сами готовили дозы для их применения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Пока шло следствие ранее судимые северяне были заключены под стражу. Мужчине также предъявлено обвинение за две кражи из магазинов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru