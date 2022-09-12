Клиенты Tele2 стали сдавать смартфоны по программе trade-in в 4 раза чаще

Чаще всего участники программы trade-in сдавали девайсы 2017 - 18 годов выпуска. Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал результаты программы trade-in за 8 месяцев 2022 года: клиенты сдают ежемесячно в 4 раза больше устройств, чем в 2020 году, и на 7% больше, чем в 2021 году. Чаще всего покупатели обменивают на скидку девайсы 2018 года выпуска.

Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или в рассрочку.

Чаще всего участники программы trade-in сдавали девайсы 2017 - 18 годов выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Кроме того, абоненты компании могут воспользоваться дополнительной скидкой в рамках акции «Комбо в салонах связи Tele2». Подробнее о ее правилах можно узнать на сайте.

Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 году, выглядит следующим образом: Xiaomi Redmi 9A 32GB, Samsung Galaxy A03 Core, Xiaomi Redmi 9C 128GB, Samsung Galaxy A02, Xiaomi Redmi Note 10S 128GB.

При этом наиболее активно программой пользуются жители Москвы и Московской области, Ленинградской области, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев.

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