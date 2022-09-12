С июня по август Мурманскую область посетили 127 тысяч туристов

В этом году туристы останавливаются уже на 3-5 дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

С июня по август 2022 года Мурманскую область посетили 127 тысяч туристов, что на 35% больше показателя 2019 года. Такие данные озвучил на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис.

- По данным аналитики, с начала года по июль в нашем регионе отдохнули свыше 343 тысяч гостей. Также увеличивается и срок пребывания путешественников в регионе. Если в 2019 году приезжающие останавливались у нас на 2 - 3 дня, то в этом году уже на 3 - 5 дней, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области планируют увеличить турпоток до одного миллиона туристов. В 2021 году регион посетили 450 тысяч путешественников.

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