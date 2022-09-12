В Кандалакше мужчина выбил дверь квартиры и обокрал жильцов

В отношении северянина возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летнего безработного кандалакшанина поймали на краже. Мужчина проник в чужую квартиру, выбив дверь с ноги, и похитил бытовую технику и личные вещи на 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали северянина, ранее уже судимого за кражу.

- Ночью убедившись в отсутствии хозяев, северянин выбил дверь квартиры и вынес чужое имущество. Похищенное у него забрали, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru