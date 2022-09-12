Андрей Малахов приехал на празднование Дня города в Апатитах

Андрей Малахов посетил празднование Дня города в Апатитах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

7 июля Апатитам исполнилось 56 лет. По традиции праздники отметили не летом, в разгар отпускного сезона, а перенесли на осень, поэтому празднование Дня города прошло 10 сентября.

Поздравить родной город с днем рождения приехал телеведущий Андрей Малахов.

- День города в Апатитах! Все желающие имели возможность сделать костюмы своими руками (под руководством Министра Глупых Идей Андрея Фейгина), а после - отправились на праздничный парад! - написал в своем Telegram-канале Андрей Малахов.

Кроме того, он пригласил северян на премьеру фильма «Кто там?» режиссера Владимира Маслова в местный Дворец культуры.

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