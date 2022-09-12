Из жилого дома в Мурманске эвакуировали 15 человек из-за пожара в подвале

Пожар тушили 10 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 19.00 11 сентября в Мурманске случился пожар в жилом доме № 3 на улице Тарана. Здесь в подвале загорелся строительный мусор. Пока огнеборцы тушили возгорание, из здания эвакуировали 15 человек.

- В результате происшествия сгорел строительный мусор в подвальном помещении подъезда № 5, закопчены стены подвального помещения на площади 100 квадратных метров, закопчено офисное помещение первого этажа по всей площади, произведено вскрытие дверей в подвальном помещении, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К 9 вечера пожар потушили. На месте работали 10 человек.

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