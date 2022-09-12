На въезде в Апатиты обустроили кольцевое движение

Въезд в Апатиты стал безопаснее. Фото: администрация Апатитов

Въезд в Апатиты стал безопаснее для водителей - теперь здесь работает круговое движение.

— На въезде в Апатиты со стороны аэропорта «Хибины» работы завершены, - написал на своей странице «ВК» глава администрации города Николай Бова.

«Кольцо» обустроили по решению апатитской комиссии по безопасности дорожного движения, так как раньше это был аварийно-опасный участок, где часто нарушали ПДД. На въезде убрали светофор, но сделали освещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru