Рыбопромысловая фирма в Мурманске смогла через суд вернуть 600 тысяч долларов с бывшего руководителя

Компания смогла отсудить 600 тысяч долларов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рыбопромысловая компания из Мурманска через суд смогла добиться возвращения в свой бюджет 600 тысяч долларов (почти 36,5 миллиона рублей). Судиться фирме пришлось с бывшим руководителем.

- Руководитель принял и оплатил услуги иностранной компании, которые не были оказаны и не могли быть оказаны. Подписав четыре протокола о зачете взаимных требований, в ущерб интересам истца, но в интересах иностранной компании и себя лично, он прекратил обязательства иностранной компании оплатить 600 229,64 долларов за поставленную рыбопродукцию, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Также удалось установить, что все это случилось, когда у обвиняемого уже был конфликт с главным акционером компании, поэтому когда он подписывал спорные протоколы о зачете взаимных требований, он преследовал свою выгоду.

У руководителя еще есть возможность подать апелляцию.

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