До конца года в Мурманской области снимут более 20 фильмов

Главными съемочными площадками становились Мурманск и Кировск. Фото: gov-murman.ru

В 2022 году в Мурманской области снимут более 20 кинофильмов. Об этом сообщила министр культуры региона Ольга Обухова на расширенном заседании областной кинокомиссии, которое провела замгубернатора Елена Дягилева.

- Киноиндустрия дает видимый импульс для роста экономики в наших муниципалитетах: для малого и среднего бизнеса региона участие в проектах, реализуемых в Мурманской области, может стать реальными точками роста. И наша общая задача – содействовать кинокомпаниям при проведении съемок в Заполярье, подключаясь на всех этапах – от прозрачной и понятной системы выделения рибейтов до вовлечения заполярных предпринимателей, – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Основной съемочный период приходится на сентябрь, часть съемок завершилась в июле-августе. Главными съемочными площадками становились Мурманск и Кировск, популярностью у федеральных киноделов пользуются также Ловозерский и Кольский районы, а также Печенгский округ.

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