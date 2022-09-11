В Мурманске пропал 11-летний мальчик

Местонахождение мальчика не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске родные и близкие ищут 11-летнего ребенка. Сергей Егоров около 14.00 10 сентября ушел из дома (улица Старостина, 12), его местонахождение неизвестно.

Всех, кто может помочь с поисками мальчика, просят позвонить в полицию по телефонам 01, 102 или в "МурманСпас" 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

Напомним: стали известны подробности обнаружения тела пропавшей женщины в Зеленоборском.

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