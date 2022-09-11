В Мурманской области 12 сентября ожидаются дожди

Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале новой недели погода принесет дожди в Мурманскую область. 12 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море.

- Ожидается облачная погода, дождь. Ветер юго-западный, днем на севере - умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +8+13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в районе турбазы под Мурманском заметили следы медведя. Северяне немного разминулись с хищником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru