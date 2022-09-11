В Мурманской области 12 сентября ожидаются дожди

Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В начале новой недели погода принесет дожди в Мурманскую область. 12 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море.
- Ожидается облачная погода, дождь. Ветер юго-западный, днем на севере - умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +8+13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в районе турбазы под Мурманском заметили следы медведя. Северяне немного разминулись с хищником.
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