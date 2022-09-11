Десантный корабль «Иван Грен» за три дня посетили в Мурманске 7,5 тысячи человек

Попасть на экскурсию еще можно 11 сентября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

8 сентября у мурманского морвокзала пришвартовался большой десантный корабль «Иван Грен». Желающих посетить судно оказалось очень много.

Так, за три дня на борт корабля поднялись 7,5 тысячи горожан, а очереди были из сотен человек.

- 3,5 тысячи из посетителей - школьники. Впечатления самые сильные - среди этих мальчишек уже точно есть те, кто решил связать жизнь с Северным флотом! - поделился на личной странице в соцсетях глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Попасть на экскурсию еще можно 11 сентября. «Иван Грен» открыт для посещений до 17.00.

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