Житель Верхнетуломского украл у пенсионерки кошелек

В отношении северянина возбуждено уголовное дело. Фото: Александр ГЛУЗ

77-летняя пенсионерка из Колы обратилась в полицию, рассказав, что у нее украли кошелек. В нем было около 8 тысяч рублей.

- Выяснилось, что женщина покупала продукты в одном из магазинов. Укладывая покупки на специальном столе, северянка по собственной невнимательности забыла кошелек. Вернувшись на место, свое имущество она уже не обнаружила, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к столу после пенсионерки подошел мужчина. Увидев чужой кошелек, он не стал сообщать работникам магазина и положил к себе в карман.

54-летнего жителя Верхнетуломского задержали. Похищенные деньги он успел потратить. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru