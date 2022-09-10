Пожилая женщина и мужчина-инвалид перевернулись на машине по дороге на Териберку

ДТП произошло по дороге на Териберку.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Днем 10 сентября на дороге в Териберку произошло ДТП.
- Бабушка и дед на инвалидной коляске перевернулись на Lada Largus на 114 километре в сторону Териберки. Машина стоит на крыше, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) анонимный автор.
Помощь для пожилой пары быстро нашлась.
Напомним: 10 сентября на федеральной дороге "Кола" произошло ДТП с тремя пострадавшими.
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