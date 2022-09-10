Пожилая женщина и мужчина-инвалид перевернулись на машине по дороге на Териберку

ДТП произошло по дороге на Териберку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Днем 10 сентября на дороге в Териберку произошло ДТП.

- Бабушка и дед на инвалидной коляске перевернулись на Lada Largus на 114 километре в сторону Териберки. Машина стоит на крыше, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) анонимный автор.

Помощь для пожилой пары быстро нашлась.

Напомним: 10 сентября на федеральной дороге "Кола" произошло ДТП с тремя пострадавшими.

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