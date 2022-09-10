В Полярных Зорях сын украл у лежавшего в больнице отца телевизор

Пока отец был в больнице, его сын украл телевизор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

75-летний житель Полярных Зорь обратился в полицию с просьбой поймать того, кто украл у него из дома телевизор стоимостью 20 тысяч рублей. Оказалось, что это сделал его собственный 43-летний сын.

- Незадолго до происшествия пенсионер находился в больнице. Вернувшись по месту жительства, он обнаружил пропажу телевизора. С места происшествия экспертом были изъяты следы рук и обуви, также были опрошены возможные очевидцы преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Задержанный сын пояснил, что решил воспользоваться моментом, пока отца нет дома. К моменту, пока мужчина хватился пропажи, родственник успел продать технику и потратить деньги. Ранее задержанный уже был судим.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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