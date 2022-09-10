963 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области опубликовал ковидную статистику за неделю.

- С 4 по 10 сентября в Мурманской области зарегистрировано 963 случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 138 443, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Мурманске (+541), Мончегорске (+136) и Кольском районе (+71).

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, темп прироста заболеваемости коронавирусом в области каждую неделю составляет 70%.

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