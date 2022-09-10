Три человека пострадали в ДТП рядом с Ура-Губой на федеральной трассе "Кола"

В столкновении двух Toyota пострадали три человека. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем 10 сентября на федеральной дороге "Кола" произошло ДТП с пострадавшими.

- По предварительной информации, около 15 часов в районе поворота на Ура-Губу с дороги Р-21 "Кола" произошло столкновение Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4. Три человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске сбили мужчину, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора.

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