В Мурманске неизвестный облил машину краской снаружи и изнутри

Неизвестные испортили машину снаружи и изнутри. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Житель Мурманска Павел Иваненко ищет свидетелей происшествия с его машиной. Мужчина оставил свою машину у дома № 9 на улице Сафонова, а обнаружил ее уже поврежденной.

- Сегодня [10 сентября] ночью облили из баллончика всю машину. Залезли в салон, также внутри все облито. Завтра напишу заявление, - написал северянин в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: на улице Достоевского в областном центре на едущую машину упал пакет стирального порошка.

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