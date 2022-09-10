По дороге на Териберку появилась табличка, запрещающая строить пирамидки из камней

Пирамидки из камней можно встретить по дороге в Териберку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По автоподъезде в Териберку есть участок, где останавливаются почти все туристы - здесь строят пирамидки из камней. Заполярные каирны очень популярны.

На днях на участке с ними появилась табличка с надписью "Внимание! Камень на камень складывать запрещено", ниже - такой же текст на смеси английского и транслитерации.

Неизвестные установили табличку у каир. Фото: vk.com/my_teriberka

Правда, шутку оценили не все, некоторые северяне восприняли табличку всерьез.

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