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Общество10 сентября 2022 5:50

Центр Мурманска перекроют из-за празднования Дня города 1 октября

На Пяти Углах и близлежащих улицах запретят проезд, парковку и остановку без спецпропуска
Ника СВЕТЛОВА
Центр Мурманска перекроют из-за городского праздника.

Центр Мурманска перекроют из-за городского праздника.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

1 октября Мурманск отметит 106 лет со дня своего образования, северян и гостей города ждет большой праздник.

Из-за него центр города перекроют для движения транспорта, также нельзя будет парковаться и останавливаться на центральных улицах без спецпропуска.

Ограничения коснутся улиц Воровского, Ленинградской, Пушкинской, Коминтерна, Профсоюзов, Карла Маркса, Академика Книповича, Самойловой, Капитана Егорова, Шмидта, переулка Пионерский, площадки перед "Меридианом".

Подробный список перекрытий можно посмотреть на сайте администрации Мурманска.

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