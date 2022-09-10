В Мурманске жестоко избили мальчика

После избиения мальчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 9 сентября в Мурманске пострадал ребенок. По предварительной информации, у дома № 9 на улице Гвардейской толпа напала на мальчика и жестокого избила его. В том числе подростка пинали по голове ногами.

- По данному происшествию поступило заявление. Самого пострадавшего госпитализировали, - сообщила "КП"-Мурманск" врио начальника ОИиОС МВД по Мурманской области Наталья Колбушкова

Сейчас устанавливаются все участники драки, на данный момент известно о трех, но их количество может вырасти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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