В Мурманской области наступило «бабье лето»

10 сентября, по данным областного гидрометцентра, будет довольно тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области в конце августа и начале сентября успел выпасть снег.

Но сейчас в Заполярье наступило «бабье лето», которое принесли антициклон и циклоническая депрессия.

10 сентября, по данным областного гидрометцентра, будет до +15, возможен дождь.

Также до 12 сентября в Кандалакшском районе и в районе города Полярные Зори сохранится 4 региональный класс пожарной опасности.

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