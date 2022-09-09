17 сентября в Мурманской области состоится региональный старт Кросс Нации

Принять участие в Кроссе могут все северяне. Фото: gov-murman.ru

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в региональном старте Кросс Нации. Он пройдет 17 сентября, во Всероссийский день бега.

- Регион участвует в массовом соревновании, объединяющем активных граждан всех возрастов и уровней физической подготовки, с 2004 года. Самой масштабной площадкой проведения Кросса Нации у нас станет мурманская Долина Уюта. Общий старт в заполярной столице и еще 12 муниципалитетах будет дан в 12.00, - сообщает министерство спорта Мурманской области.

Участники могут зарегистрироваться в день соревнований и за два дня до старта в здании АСК в спортивном комплексе «Долина Уюта»: 15 сентября с 14.00 до 17.00 и 16 сентября с 15.00 до 18.30.

Принять участие в Кроссе могут все северяне. Обязательным условием является лишь допуск врача. Комиссия по допуску участников будет работать с 12 по 17 сентября до 11.00 на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru