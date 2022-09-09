Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей женщины в Зеленоборском

Тело женщины 1943 года рождения обнаружено в лесном массиве у улицы Энергетической Зеленоборского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 сентября в Зеленоборском пропала 79-летняя Татьяна Бушманова. К ее поискам помимо полиции подключились волонтеры, которые работали, в том числе, в лесу. Отмечалось, что северянка нуждается в медицинской помощи.

Увы, 8 сентября волонтеры «МурманСпаса» сообщили, что женщину нашли мертвой. В СУ сообщили подробности.

— Тело женщины 1943 года рождения обнаружено в лесном массиве у улицы Энергетической Зеленоборского. По предварительной информации, признаков криминальной смерти нет. Проводится процессуальная проверка по завершении которой следствием СК РФ по Мурманской области будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним: в Мурманске спустя 10 дней поисков нашли мертвой женщину.

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